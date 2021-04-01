"Поднять дух и настрой североказахстанцев" - экс-сенатор о Комплексном плане развития СКО

По его мнению, реализация этого проекта – настоящий прорыв и в мировоззренческом восприятии.

Экс-сенатор Анатолий Башмаков рассказал о Комплексном плане развития СКО, сообщает zakon.kz.

Принятый Правительством Казахстан новый Комплексный план развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы – это, по существу, план модернизации экономического и хозяйственного комплекса, всей социальной, культурной, да и духовной сферы. Не сомневаюсь – реализация этого вдохновляющего проекта – настоящий прорыв и в мировоззренческом восприятии. Ведь главный смысл и сигнал этого документа – поднять дух и настроение Северо-Казахстанцев. Этого мы ждали давно! Ведь не случайно говорят: чем больше вы задержите дыханье, тем больше вам захочется вздохнуть. Комплексный план – это инструмент в решении накопившихся проблем.

Хочу отметить роль и настойчивость руководства области. Ведь принятие этого документа Правительством страны – огромный аналитический труд. Это гражданский поступок. Ведь такой масштабный и впечатляющий по своей глубине план – принят впервые. Сумма, выделяемая бюджетом государства – 500 миллиардов тенге! Это вдохновляет. Что это значит? А это дополнительное строительство квартир, больниц и других структур здравроохранения, к примеру, завода по производству лекарств. Это поддержка агропромышленного комплекса: нам предстоит постоить 52 молочно-товарных ферм почти на 30 тыс. голов. Планируется строительство кирпичного завода, завода пл сборке сельскохозяйственной техники и т.д.

В План развития Северо-Казахстанской области включены строительство новых школ, спортивных комплексов, университета по аналогии столичным "Назарбаев Университет".

Для нас, северо-казахстанцев, это уже переход и восхождение на более высокую орбиту. А всякое восхождение требует дополнительной энергии. Это настоящая модернизация всего уклада жизни наших земляков.

Модернизация требует больших ресурсов и не только материальных. Она требует напряжения, духа северо-казахтанцев, руководителей прежде всего. На это должно быть задействовано все: и СМИ, и школа, и сам наш настрой. Если в обществе царит атмосфера позитивного настроя, то и тогда формируется общий дух на мобилизацию всей управляющей системы. Мы все должны, в хорошем смысле "заболеть" этой идеей и осознать всю предстоящую работу. То есть мощная мобилизация духа.

Анатолий Башмаков - депутат Сената IV-V созывов, доктор экономических наук.

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