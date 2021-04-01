Казахстан ратифицировал еще один Договор между странами ЕАЭС

Текст Закона публикуется в печати.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза", сообщает zakon.kz.

Договор регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (далее – Союз).

Настоящий Договор не применяется в отношении сертификационных и гарантийных знаков, а также обозначений, которые не могут быть представлены в графическом виде.

Регистрация товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара Союза имеет в каждом государстве-члене силу национальной регистрации товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара.

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