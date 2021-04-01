К алматинским автомобилистам обратились с призывом

Полицейские призвали автовладельцев из-за ухудшения погоды проявлять осторожность.

Полиция Алматы обратилась к автомобилистам, сообщает zakon.kz.

В Алматы полицейские призвали автовладельцев из-за ухудшения погоды проявлять осторожность, уважение друг к другу и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Вместе с тем стражи порядка призвали заблаговременно корректировать свои маршруты. пресс-служба Департамента полиции Алматы

Как отметили в ведомстве, для оказания содействия городским коммунальным службам на линию выехали дополнительные наряды патрульной полиции.

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