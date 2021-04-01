Какие поручения дал Токаев на совещании об эпидситуации по КВИ в стране

В своем выступлении глава государства отметил сложную эпидемиологическую обстановку в стране.

Глава государства провел совещание об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране, сообщает zakon.kz.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил сложную эпидемиологическую обстановку в стране. Ситуация вызывает обеспокоенность всего общества. Граждане недовольны работой исполнительных органов.

Казахстан, как и многие другие страны, проходит через очередную вспышку коронавирусной инфекции. Факты говорят о том, что она в значительной степени вызвана новыми мутировавшими штаммами вируса. Ситуация усугубляется общей усталостью и притуплением настороженности со стороны населения, в том числе со стороны бизнеса, - сказал Президент.

Глава государства убежден, что единственно надежным решением в борьбе с коронавирусом является вакцинация. Это доказано примером стран, которые заранее продумали стратегию выхода из локдаунов. Сейчас их экономики и повседневная жизнь граждан практически не испытывают пандемического стресса. В Израиле и ОАЭ, странах-лидерах по вакцинации, возобновлена деятельность даже таких чувствительных к пандемии секторов, как туризм, торговля, ресторанный бизнес, малый и средний бизнес. Наибольших успехов в борьбе с COVID-19 достигла Китайская Народная Республика. Высокая способность к мобилизации и оперативное реагирование на пандемическую угрозу позволили Китаю эффективно противостоять инфекции.

Китай сумел сдержать масштабное распространение коронавируса, сумел сделать это одним из первых в мире, а также снизить заболеваемость граждан и обеспечить восстановление экономики. Ориентируясь на Китай, решительные действия по преодолению пандемии успешно предприняли такие азиатские страны, как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Сингапур. Поэтому нам нужно учесть положительный опыт Китая в борьбе против пандемии и осуществлении вакцинации. И в целом надо понимать, что Китай является долговременным стратегическим партнером Казахстана, сотрудничество с этой страной, второй экономикой мира, является полезным для нашей страны и полностью соответствуют национальным интересам нашего государства, - отметил глава государства.

На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тыс. человек. Первым компонентом привиты 137 346 граждан. Причина такого положения проста – это нехватка вакцин.

Поручения по заключению предварительных контрактов на закуп вакцины я давал неоднократно, начиная с июня прошлого года. Все это время Правительство уверяло, что договоренности по Спутнику V и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации в моем обращении к новому составу Мажилиса я анонсировал массовую вакцинацию начиная с 1 февраля. По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,1 % населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины. Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок, - подверг критике ход закупа вакцин Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, не решены вопросы транспортировки, хранения, непосредственно прививания. По мере увеличения поставок в регионах может сложиться недостаток мощностей складов для хранения и объемов морозильных установок в поликлиниках. Есть данные, что не произведен закуп необходимого количества шприцев с учетом увеличения объема вакцин.

Затяжка в вакцинации – это не абстрактная проблема, а дело государственной важности. Речь идет о национальной безопасности. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства. Поэтому контроль за данной работой должен быть максимально жестким. Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения – ключевая фигура в Правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты. В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе, последуют кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но и Правительства в целом, - заявил глава государства.

Работа по иммунизации населения должна сопровождаться активной, грамотной информационно-разъяснительной работой. Следует привлечь профессиональное сообщество, общественников, всех граждан - сторонников массовой вакцинации. Касым-Жомарт Токаев считает крайне важным и активную позицию отечественного бизнеса в этом вопросе. Требуется разъяснительная, мотивационная работа с сотрудниками, членами их семей.

Я призываю всех принять вакцину при первой возможности. Это забота о себе, своих старших и близких. В конце концов, это наш гражданский долг, - подчеркнул Президент.

По мнению главы государства, приобретенный за год пандемии опыт и ресурсы должны помочь выйти из ситуации с минимальными ограничениями и издержками для экономики. Однако основная часть работы сводится к ограничению деятельности различных секторов, рейдам мониторинговых групп и штрафам.

Только в Алматы под запретом оказались около 50 тыс. предприятий, в которых занято более 250 тыс. человек. Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения. Нарекания бизнесменов стала вызывать работа мониторинговых групп, она порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще. Акцент нужно сделать на системных, злостных нарушителях режима, - указал Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что при прокуратуре должен функционировать колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов. Межведомственная комиссия совместно с акимами должна упорядочить работу мониторинговых групп.

В прошлом году был принят ряд беспрецедентных антикризисных мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Это налоговые послабления, льготное кредитование и другие виды поддержки. Вместе с тем некоторые виды бизнеса продолжают оставаться под карантинными запретами и ограничениями.

Прошу Правительство оперативно проработать следующее. Первое, введение отсрочки на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях. Второе, приостановление принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности. Данные меры должны действовать временно до начала действительно массовой вакцинации и снятия большинства ограничений. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку поручаю проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики, - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что если Правительство сможет изменить ситуацию с пандемией к лучшему путем массовой вакцинации уже в апреле, то с начала мая можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов МСБ. Многое будет зависеть от того, насколько успешной будет вакцинация граждан, особенно тех, кто задействован в малом и среднем бизнесе.

Ускорение использования цифровых решений позволит сохранить мобильность населения в условиях карантинных ограничений. При этом масштабирование проекта Ashyq – задача не только бизнеса. Правительству предстоит обеспечить расширение и активное внедрение системы. В качестве еще одного цифрового решения поручено проработать внедрение "тепловых карт", которые на основе данных мобильных операторов позволят выявлять большие скопления граждан на объектах бизнеса.

Я поручал принять исчерпывающие меры по недопущению ввоза в страну мутировавших штаммов, в частности, строго требовать отрицательный результат ПЦР для въезда в страну. Однако, эти поручения не были исполнены. С февраля отмечается двукратное увеличение числа авиапассажиров без результатов ПЦР-исследований. Если в ноябре 2020 г. доля лиц, прибывающих в РК без справок ПЦР, составляла 7,3 %, сейчас она составляет 27 %! В итоге в стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов с более высокой контагиозностью, - высказал свое возмущение Президент.

В настоящее время общий рост заражений сопровождается увеличением числа пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом летальных случаев. Одновременно фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий, оборудования. В среднем отделения реанимации оснащены только на 64 % от требуемых стандартов.

Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Первые признаки такой перегрузки мы уже ощущаем. Поручаю Правительству и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и заместителей акимов. Нельзя допустить повторение летнего прецедента заимствования оборудования и лекарств из других стационаров, - отметил глава государства.

С учетом доказанного наличия новых высококонтагиозных штаммов особо актуальным является вопрос обеспечения средствами индивидуальной защиты. И в первую очередь, самих медработников. В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты.

Мы сменили руководство "СК-Фармация". Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае будет увольнение. Поручаю министерству здравоохранения обеспечить строгий контроль за качеством и достаточными объемами средств индивидуальной защиты для медиков, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поинтересовался у акима Жамбылской области о сроках ввода в эксплуатацию завода по выпуску казахстанской вакцины и выразил намерение посетить предприятие.

Линия розлива вакцины будет введена в августе-сентябре 2021 года. И с этого момента завод начнет производство вакцины, - ответил Бердибек Сапарбаев.

В заключение Президент призвал сограждан ответственно подойти к вопросу вакцинации, не верить домыслам и спекуляциям. Важно понять - от успеха массовой вакцинации зависит как здоровье, так и материальное благополучие всех казахстанцев.

В ходе совещания также выступили заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой, председатель правления НПП "Атамекен" Абылай Мырзахметов, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

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