Илон Маск сможет влиять на работу UFC и конкурса "Мисс Вселенная"

Его позвали в совет директоров одной компании.

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск в скором времени будет иметь отношение к сильнейшей лиге единоборств UFC и конкурсу Мисс Вселенная, передает zakon.kz.

Главу Space-X намерены ввести в совет директоров компании Endeavor Group. Компания как раз и владеет UFC и конкурса "Мисс Вселенная". Его основатель, один из самых известных голливудских импресарио - Ари Эмануэль - на протяжении многих лет является поклонником Маска.

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