Казахстан проходит через очередную вспышку КВИ - Токаев

Президент отметил, что граждане недовольны работой исполнительных органов.

Казахстан проходит через очередную вспышку коронавирусной инфекции. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране, сообщает zakon.kz.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил сложную эпидемиологическую обстановку в стране. Ситуация вызывает обеспокоенность всего общества. Граждане недовольны работой исполнительных органов.

Казахстан, как и многие другие страны, проходит через очередную вспышку коронавирусной инфекции. Факты говорят о том, что она в значительной степени вызвана новыми мутировавшими штаммами вируса. Ситуация усугубляется общей усталостью и притуплением настороженности со стороны населения, в том числе со стороны бизнеса, - сказал Президент.

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