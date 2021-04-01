Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Казахстан проходит через очередную вспышку КВИ - Токаев

Фото: akorda.kz 1 апреля 2021, 20:22

Президент отметил, что граждане недовольны работой исполнительных органов.

Казахстан проходит через очередную вспышку коронавирусной инфекции. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране, сообщает zakon.kz.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил сложную эпидемиологическую обстановку в стране. Ситуация вызывает обеспокоенность всего общества. Граждане недовольны работой исполнительных органов.

Казахстан, как и многие другие страны, проходит через очередную вспышку коронавирусной инфекции. Факты говорят о том, что она в значительной степени вызвана новыми мутировавшими штаммами вируса. Ситуация усугубляется общей усталостью и притуплением настороженности со стороны населения, в том числе со стороны бизнеса, - сказал Президент.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
«Принес Казахстану только понты» - Юрий Лоза об успехе Иманбека
Казахстанка показала удар Супермена. Это надо видеть!