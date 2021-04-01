Когда в Алматы придет весна

Приложение zakon.kz
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Согласно прогнозу синоптиков, в южной столице потеплеет лишь 4 апреля.
Прогноз погоды по Алматы на 2-4 апреля предоставил РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.
Согласно прогнозу синоптиков, в южной столице по-весеннему станет тепло лишь 4 апреля.
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2 апреля в Алматы будет облачно, временами ожидаются осадки (дождь, снег), ночью - туман, ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 3-5 тепла.
3 апреля ожидается переменная облачность, ночью - осадки (дождь, снег), ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.
4 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2 мороза, днем 10-12 тепла.
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