Глава государства убежден, что единственно надежным решением в борьбе с коронавирусом является вакцинация.

Как заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, нам нужно учесть положительный опыт Китая в борьбе против пандемии, сообщает zakon.kz.

Глава государства убежден, что единственно надежным решением в борьбе с коронавирусом является вакцинация. Это доказано примером стран, которые заранее продумали стратегию выхода из локдаунов. Сейчас их экономики и повседневная жизнь граждан практически не испытывают пандемического стресса. В Израиле и ОАЭ, странах-лидерах по вакцинации, возобновлена деятельность даже таких чувствительных к пандемии секторов, как туризм, торговля, ресторанный бизнес, малый и средний бизнес. Наибольших успехов в борьбе с COVID-19 достигла Китайская Народная Республика. Высокая способность к мобилизации и оперативное реагирование на пандемическую угрозу позволили Китаю эффективно противостоять инфекции.

Китай сумел сдержать масштабное распространение коронавируса, сумел сделать это одним из первых в мире, а также снизить заболеваемость граждан и обеспечить восстановление экономики. Ориентируясь на Китай, решительные действия по преодолению пандемии успешно предприняли такие азиатские страны, как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Сингапур. Поэтому нам нужно учесть положительный опыт Китая в борьбе против пандемии и осуществлении вакцинации. И в целом надо понимать, что Китай является долговременным стратегическим партнером Казахстана, сотрудничество с этой страной, второй экономикой мира, является полезным для нашей страны и полностью соответствуют национальным интересам нашего государства, - отметил глава государства на совещании об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране.

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