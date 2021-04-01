Ондасын Уразалин посетил больных COVID-19

Руководитель управления здравоохранения доложил акиму о текущей ситуации в регионе.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин ознакомился с деятельностью фтизиопульмонологического центра, где посетил больных COVID-19 и осмотрел материально-техническую базу медицинского учреждения, сообщает zakon.kz.

Фтизиопульмонологический центр рассчитан на 500 койко-мест, в том числе 75 - реанимационные для оказания медицинской помощи больным короновирусной инфекцией.

Аким области осмотрел приемный покой, реанимационное, рентгено-диагностическое отделения.

Главный врач фтизиопульмонологического центра Ерлан Татимов рассказал, что при поступлении больных проводится ПЦР-тест, результат выдается в течение одного часа. Также в условиях приемного покоя проводится рентгенологическое исследование, что ускоряет установление диагноза и назначение адекватного лечения.

Учреждение полностью укомплектовано высококвалифицированным медицинским персоналом, 11 сотрудников центра дополнительно были обучены на инфекционистов, 11 - на пульмонологов, к работе в инфекционном отделении привлечены ангиохирурги, кардиологи, эндокринологи, неврологи и хирурги, всего 24 узких специалиста.

В центре сформирован двухмесячный запас медикаментов, приняты меры по укреплению материально-технической базы: имеются 75 аппаратов ИВЛ, биохимический гемотологический анализатор, рентгендиагностическая установка, компьютерный томограф, функциональные кровати и многое другое. В отделении реанимации проведен косметический ремонт, установлена кислородно-концентратная станция мощностью 600 л в минуту. На эти цели в 2020 году из областного бюджета было выделено 618 млн тенге.

Ондасын Уразалин посетил пациентов, узнал о самочувствии актюбинцев и пожелал им скорейшего выздоровления.

Эпидемиологическая ситуация в регионе достаточно сложная. Конечно, нами принимаются все необходимые меры. Самое главное – мы не должны допустить повторения ошибок первой волны пандемии. На укрепление материально-технической базы лечебных учреждений выделены немалые средства, вопрос с обеспечением лекарственных средств решен полностью. В вашем профессионализме и самоотверженности я не сомневаюсь, но к сожалению, все зависит от жителей региона. Ухудшение эпидситуации – результат не соблюдения актюбинцами мер предосторожности. Многое зависит от нас самих, - подчеркнул аким области.

Руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев доложил Ондасыну Уразалину о текущей ситуации.

Так, в регионе действует 41 медицинское учреждение по оказанию помощи пациентам с КВИ, в том числе 15 инфекционных стационаров, 21 организация ПМСП, в резерве пять стационаров.

В медучреждениях развернуто 3063 круглосуточных койко-места, в том числе 894 в районах, из них в провизорных стационарах Актобе заняты 465, 180 – в районах области.

В настоящее время в инфекционных стационарах получают лечение 388 человек. В карантинных стационарах находятся 36 человек.

Функционирует 19 кабинетов томографии в Актобе, Хромтау, Кандыагаш и Шалкар, диагностика ПЦР проводится в 10 лабораториях, мощность которых позволяет проводить 5380 анализов в сутки.

С начала кампании по вакцинации, область получила 17800 доз, привито 7460 актюбинцев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!