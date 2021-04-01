Ученые назвали продукты, вызывающие болезни почек

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Они могут вызвать синдром "дырявого кишечника".
Как выяснили специалисты Университета Монаша, употребление большого количества обработанных пищевых продуктов способствует воспалению и хронической болезни почек, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, ученые изучили влияние такой диеты на организм с помощью моделей грызунов, в результате чего обнаружили, что повышенное содержание продуктов избыточного гликолизирования влияет на проницаемость кишечного барьера и вызывает синдром "дырявого кишечника": это, в свою очередь, увеличивает риск дисфункции почек.
Специалисты Университета Монаша перечислили изделия, куда, как правило, добавляют описываемые выше потенциально опасные вещества:
Исследователи отметили, что воспалительную реакцию, вызываемую продуктами избыточного гликолизирования, можно нейтрализовать за счет введения в рацион крахмальной клетчатки, которая содержится в:
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