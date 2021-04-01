Ученые назвали продукты, вызывающие болезни почек

Они могут вызвать синдром "дырявого кишечника".

Как выяснили специалисты Университета Монаша, употребление большого количества обработанных пищевых продуктов способствует воспалению и хронической болезни почек, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, ученые изучили влияние такой диеты на организм с помощью моделей грызунов, в результате чего обнаружили, что повышенное содержание продуктов избыточного гликолизирования влияет на проницаемость кишечного барьера и вызывает синдром "дырявого кишечника": это, в свою очередь, увеличивает риск дисфункции почек.

Специалисты Университета Монаша перечислили изделия, куда, как правило, добавляют описываемые выше потенциально опасные вещества:

картофельные чипсы,

хлебобулочные изделия,

шоколад,

кондитерские изделия,

термически обработанные продукты для придания жареной и запеченной пище характерного вкуса и аромата.

Исследователи отметили, что воспалительную реакцию, вызываемую продуктами избыточного гликолизирования, можно нейтрализовать за счет введения в рацион крахмальной клетчатки, которая содержится в:

овсе,

рисе,

ячмене,

фасоли,

горохе,

вареном картофеле.

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