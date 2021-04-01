Жестокое убийство 19-летней алматинки: подруги и педагоги рассказали о последних днях жизни Аяжан

Родным еще не выдали части тела девушки.

Информация о том, что зверски убитая Аяжан Едилова добровольно вступила в интимные отношения с убийцей за полмиллиона тенге возмутила подруг и педагогов 19-летней алматинки, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", накануне эта версия облетела социальные сети - якобы, убийца за близость предлагал полмиллиона тенге

По словам куратора студенческой группы, в которой училась Аяжан, Томирис Кустовой, за четыре года учебы в алматинской Академии дизайна 19-летняя алматинка не пропустила ни одного занятия, и не позволяла себе отдыхать. После учебы Аяжан шила вещи под своим личным брендом, которые продвигала через соцсети.

Она просто время не тратила, а по специальности работала. Были цели. Очень добрая, очень простая, отзывчивая девочка была. Девочки все очень переживают. У меня в группе 29 девочек было. Все с ней хорошо дружили. Она была, как ангел. Томирис Кустова

Своими воспоминаниями об Аяжан поделилась директор учебного заведения, которая рассказала, что девушка была жизнерадостной и активной студенткой, которая буквально заряжала всех своей энергией.

Летом она должна была защитить дипломный проект. Была очень занятой. Она очень рано начала свою деятельность. Отличницей была. Аяжан была одной из активисток. Многие студенты равнялись на нее. директор колледжа "Академия дизайна и технологии "Сымбат" Гульнара Уразимбетова

По словам педагогов, Аяжан не ограничивалась созданием и продажей одежды, также она работала в салоне красоты. Кроме этого, девушка изучала турецкий язык, потому что у нее была мечта - выйти со своим брендом на турецкий рынок.

В последний раз она была у меня на занятиях 17 марта. Тогда она говорила, что будет посещать занятия три раза в неделю. Планировала до лета выучить турецкий язык. Очень трудолюбивая, старательная была девочка. учитель турецкого языка Айгерим Усенова

Подруги убитой не верят, что в тот роковой день Аяжан поехала на романтическую встречу - якобы, убийца за близость предлагал полмиллиона тенге.

Такие "сделки" не в характере Аяжан, - категоричны в своих заявлениях близкие.

По словам подруги 19-летней алматинки Баян Балтабай, Аяжан обо всем делилась с ней, все рассказывала.

Она бы ни за что не пошла на это. Он каким-то обманным путем позвал ее. Думаю, что по работе. Потому что она в последнее время с головой ушла в работу. Мы вместе с ней жили, в одной комнате. Часто сидели, разговаривали, готовили вместе, - сказала она.

Отмечается, что к этой версии склоняется и семья убитой. Девушку, к слову, до сих пор не похоронили. Родным еще не выдали части тела Аяжан. Дело расследует служба специальных прокуроров.

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19 марта вышла с работы и пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой - ее жестоко убили. Подозреваемый - житель Туркестанской области 1993 года рождения, был задержан. При штурме квартиры полицией он попытался убить себя. Но ему это не удалось.

Родные погибшей сообщили, что ее расчленили. Они считают, что убийца Аяжан - маньяк, так как каждый ноготь и каждый зуб были вырваны.

29 марта стало известно, что 28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 19-летней Аяжан Едиловой, пошел на поправку после попытки покончить с собой и был выписан из больницы. Так как судом ему была избрана мера пресечения "содержание под стражей", на период досудебного расследования его перевели по месту отбывания ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

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