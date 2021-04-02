Нефть подорожала на фоне решений ОПЕК+

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 3,6% к отметке закрытия предыдущей сессии - до $64,98 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, это произошло после решения стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти с мая 2021 года.

В свою очередь нефть WTI дорожала на 4,1%, в моменте достигая $61,59 за баррель.

По состоянию на 23:40 по времени Нур-Султана Brent торговалась по $64,9 за баррель (+3,4%), а WTI - по $61,53 за баррель (+4%).

1 апреля прошло заседание ОПЕК+ на уровне министров, на котором было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК + в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле - на 450 тыс. баррелей в сутки. В свою очередь Саудовская Аравия также ослабит свое добровольное сокращение добычи нефти. Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн барр/сутки, в июне - 1,469 млн барр/сутки, и 1,475 млн барр/сутки в июле. Россия увеличит нефтедобычу в мае - июле суммарно на 114 тыс. баррелей в сутки равными частями.

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Страны ОПЕК+ соберутся на очередные консультации 28 апреля. В один день состоятся заседание министерского мониторингового комитета и сама министерская встреча стран ОПЕК+.

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