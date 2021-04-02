Жестокое убийство начальника пожарной части в ЗКО: появились новые подробности

Драка происходила на глазах у подчиненных, но никто из них не вмешался в конфликт.

В конце марта стало известно, что в Западно-Казахстанской области убили начальника пожарной части Акана Нургалиева. В деле об убийстве появились новые подробности, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", выяснилось, что Акана Нургалиева забили до смерти из-за машины. Убитому не нравилось, что житель села ставит свое авто на территории подразделения. Накануне трагедии он сделал ему замечание. Тогда мужчина вернулся сюда позже и устроил драку.

30-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал на территорию пожарной части и потребовал, чтобы к нему пригласили руководителя данной пожарной части. Сотрудники, находящиеся на месте, пригласили своего руководителя, который приехав, вступив с данным гражданином в разговор, в ходе которого он опять же перерос в словесную перепалку, а дальше в драку. старший инспектор ДП ЗКО Диляра Сатарова

Отмечается, что драка происходила на глазах у подчиненных, но никто из них не вмешался в конфликт. По их словам, им это запретил делать сам Акан Нургалиев.

Начальника пожарной части №27 села Карауылтобе Акжаикского района Акана Нургалиева жестоко убили в ЗКО. Инцидент произошел 25 марта. Он умер в результате сильных побоев. Брат погибшего Руслан Нургалиев думает, что во время следственных действий могут быть упущены важные моменты. Он боится, что виновником случившегося могут сделать его мертвого брата.

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что по данному факту ведется досудебное расследование по ст. 160 УК РК. Подозреваемый один. В связи со смертью потерпевшего дело было переквалифицировано на ст. 106 ч. 3 УК РК, а подозреваемый взят под стражу и помещен в ИВС.

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