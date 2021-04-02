ВКО закрывают на карантин - как неожиданную инициативу встретили местные жители

На санпостах будут дежурить сотрудники полиции, а также медработники.

Несмотря на то, что Восточно-Казахстанская область находится в "зеленой" зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией, санитарный врач ВКО решил установить санитарные посты на границе региона, передает zakon.kz.

Как неожиданную инициативу встретили местные жители, узнали корреспонденты Первого канала "Евразия".

В регион возвращают санпосты, которые вновь поставят на границе ВКО с Алматинским и Карагандинским регионами, а также с Россией и Китаем. Въезд в область и выезд из нее запрещены.

На санпостах будут дежурить сотрудники полиции, а также медработники. Задача направлена на предупреждение и недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории нашей области. заместитель начальника управления местной полицейской службы областного департамента полиции Асет Утепов

По словам главного специалиста по связям с общественностью областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Баглан Тауановой, "лица, прибывающие из "красной" зоны, при пересечении санпостов должны иметь при себе отрицательную справку коронавирусной инфекции".

Дата выдачи - не позднее трех дней, - уточнила она.

Отмечается, в области усилены меры безопасности, но кафе, ТЦ, салоны красоты и многие другие учреждения продолжают работать. К сожалению, как отмечает корреспондент телеканала, некоторые горожане забыли уже про маски.

Зачем закрывать? Что от этого изменится? Вы - в маске, я - без маски, полгорода - без масок. житель Усть-Каменогорска Валерий Изотов

По словам другого жителя Усть-Каменогорска - Андрея Болохненко, "люди начали привыкать к этому".

Карантин сняли. Они начали ходить, все начало открываться, и опять вдруг все это закрывают, почему-то весной, - говорит он.

Как говорят жители областного центра, "автобусы переполненные ходят, но прививаться стоит".

В ВКО продолжается вакцинация в рамках которой первыми прививки получили медики, педагоги, военные, госслужащие и полицейские.

Получил прививку около получаса назад, чувствую себя нормально, ухудшений не наблюдалось. оперуполномоченный Чингис Каримов

Как отметила медсестра Любовь Шихова, реакция на прививку "может быть гриппоподобная, температура поднимется, лихорадит, но это все проходит в течение трех дней".

Мы рекомендуем принимать парацетамол, если на месте укола реакция, рекомендуем антигистаминные препараты. Обычно в течение одного-трех дней все приходит в норму. Мы получили по две прививки, - говорит она.

В Восточном Казахстане в целом вакцину получили более 8,5 тыс. жителей. На контроле остается 393 очага инфекции. В регионе надеются, что новые меры помогут избежать резкого роста заболеваемости.

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