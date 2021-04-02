В Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя

Ткаченко напомнил, что классик литературы родился в Полтавской губернии и был украинцем по национальности.

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Россия "принудительно записала в русские" украинского писателя Николая Гоголя, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что классик литературы родился в Полтавской губернии и был украинцем по национальности вне зависимости от того, что долго проживал на территории Санкт-Петербурга.

Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка", — написал Ткаченко.

По его словам, такая ситуация наблюдается из-за того, что Гоголь писал на русском языке.

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