В Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя

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Ткаченко напомнил, что классик литературы родился в Полтавской губернии и был украинцем по национальности.
Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Россия "принудительно записала в русские" украинского писателя Николая Гоголя, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что классик литературы родился в Полтавской губернии и был украинцем по национальности вне зависимости от того, что долго проживал на территории Санкт-Петербурга.
Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка", — написал Ткаченко.
По его словам, такая ситуация наблюдается из-за того, что Гоголь писал на русском языке.
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