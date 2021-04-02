Шведский боец нокаутировал казахстанца за 13 секунд и сбежал из клетки

В Бахрейне состоялся поединок между Антоном Туркальи и Константином Солдатовым.

В Бахрейне прошел турнир по смешанным единоборствам Brave CF 50, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

В его карде состоялся поединок между шведском бойцом Антоном Туркальи и спортсменом из Казахстана Константином Солдатовым.

Последний сходу попытался выступить агрессором и пошел вперед, но нарвался на встречный удар. В результате Константин оказался в глубоком нокауте. На победу Туркальи потратил 13 секунд.

Однако, не дожидаясь церемонии оглашения победителя, швед попросту сбежал из клетки в подтрибунные помещения. Причины такого поступка так и не ясны.

24-летний представитель Швеции проводил седьмой поединок в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Во всех он победил, причем во всех случаях досрочно.

Константин Солдатов является новичком промоушна Brave, подписав контракт на пять боев. А свой последний поединок Солдатов провел в ноябре прошлого года против Антона Волкова (5-0), в котором он проиграл его решением судей.

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