Более 2000 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтвержден 248 931 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2077 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 248 931 случай, из них:⠀

в городе Алматы – 35193 (+595),⠀

в городе Нур-Султан – 31533 (+427),

в ВКО – 22921 (+41),

в Павлодарской области – 19148 (+21),

в Атырауской области – 18830 (+103),

в Карагандинской области – 17895 (+144),

в Акмолинской области – 15420 (+50),

в ЗКО – 15250 (+104),

в Костанайской области – 13857 (+36),

в СКО – 13069 (+5),

в Алматинской области – 13937 (+239),

в городе Шымкенте – 6952 (+96),

в Жамбылской области – 6441 (+18),

в Актюбинской области – 5449 (+127),

в Туркестанской области – 4515 (+22),

в Мангистауской области – 4450 (+22),

в Кызылординской области – 4071 (+27).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1034 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 348,

в городе Алматы - 246,

в городе Шымкенте - 10,

в Акмолинской области - 67,

в Актюбинской области - 28,

в Алматинской области - 43,

в Атырауской области - 54,

в ВКО - 24,

в ЗКО - 65,

в Карагандинской области - 84,

в Костанайской области - 15,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 23,

в СКО - 18,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели 221 347 человек от COVID-19.

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