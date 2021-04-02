Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Более 2000 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz. 2 апреля 2021, 08:01

Всего в стране подтвержден 248 931 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2077 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 248 931 случай, из них:

  • в городе Алматы – 35193 (+595),⠀
  • в городе Нур-Султан – 31533 (+427),
  • в ВКО – 22921 (+41),
  • в Павлодарской области – 19148 (+21),
  • в Атырауской области – 18830 (+103),
  • в Карагандинской области – 17895 (+144),
  • в Акмолинской области – 15420 (+50),
  • в ЗКО – 15250 (+104),
  • в Костанайской области – 13857 (+36),
  • в СКО – 13069 (+5),
  • в Алматинской области – 13937 (+239),
  • в городе Шымкенте – 6952 (+96),
  • в Жамбылской области – 6441 (+18),
  • в Актюбинской области – 5449 (+127),
  • в Туркестанской области – 4515 (+22),
  • в Мангистауской области – 4450 (+22),
  • в Кызылординской области – 4071 (+27).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1034 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 348,
  • в городе Алматы - 246,
  • в городе Шымкенте - 10,
  • в Акмолинской области - 67,
  • в Актюбинской области - 28,
  • в Алматинской области - 43,
  • в Атырауской области - 54,
  • в ВКО - 24,
  • в ЗКО - 65,
  • в Карагандинской области - 84,
  • в Костанайской области - 15,
  • в Кызылординской области - 2,
  • в Мангистауской области - 3,
  • в Павлодарской области - 23,
  • в СКО - 18,
  • в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели 221 347 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬12
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Виды спорта, где легче всего стать знаменитостью
Как сохранить семью: ЭКСКЛЮЗИВ от сексолога(18+)