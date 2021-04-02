Более 2000 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтвержден 248 931 случай.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2077 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 248 931 случай, из них:⠀
- в городе Алматы – 35193 (+595),⠀
- в городе Нур-Султан – 31533 (+427),
- в ВКО – 22921 (+41),
- в Павлодарской области – 19148 (+21),
- в Атырауской области – 18830 (+103),
- в Карагандинской области – 17895 (+144),
- в Акмолинской области – 15420 (+50),
- в ЗКО – 15250 (+104),
- в Костанайской области – 13857 (+36),
- в СКО – 13069 (+5),
- в Алматинской области – 13937 (+239),
- в городе Шымкенте – 6952 (+96),
- в Жамбылской области – 6441 (+18),
- в Актюбинской области – 5449 (+127),
- в Туркестанской области – 4515 (+22),
- в Мангистауской области – 4450 (+22),
- в Кызылординской области – 4071 (+27).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1034 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 348,
- в городе Алматы - 246,
- в городе Шымкенте - 10,
- в Акмолинской области - 67,
- в Актюбинской области - 28,
- в Алматинской области - 43,
- в Атырауской области - 54,
- в ВКО - 24,
- в ЗКО - 65,
- в Карагандинской области - 84,
- в Костанайской области - 15,
- в Кызылординской области - 2,
- в Мангистауской области - 3,
- в Павлодарской области - 23,
- в СКО - 18,
- в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровели 221 347 человек от COVID-19.
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