Полезный фрукт оказался причиной развития рака

Злоупотребление апельсинами и апельсиновым соком, может оказаться причиной развития меланомы.

Злоупотребление цитрусами, в особенности апельсинами и апельсиновым соком в частности, может оказаться причиной развития меланомы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом пишет Express со ссылкой на данные Британского журнала дерматологии.

Ученые Университета Индианы пришли к выводу, что при включении в рацион более двух порций цитрусовых фруктов в день риск заболеть раком кожи повышается на 63 процента.

При этом наиболее подвержены этому риску люди со светлой и очень светлой кожей.

Причиной наблюдаемого действия апельсинов на организм человека, по мнению исследователей, является вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.

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