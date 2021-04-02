Алтай Кульгинов рассказал, как благоустраивают Нур-Султан

В онлайн-режиме провел совещание с районными акимами, управлениями и подведомственными организациями.

Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о проводимых работах по благоустройству и санитарной очистке города, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

"Зима в столице всегда выдается затяжной и обильной на осадки. С наступлением весны наши коммунальщики приступили к работам по благоустройству города и санитарной очистке: проводятся работы по промывке мостов, ограждений, дорожных знаков, спиливанию сухих веток и т.д. В онлайн-режиме провел совещание с районными акимами, управлениями и подведомственными организациями.

Первое. Санитарная очистка

Поручил районным акимам взять на личный контроль работы по благоустройству и санитарной очистке города, по приведению фасадов в надлежащий вид – в том числе довести до КСК (ОСИ), привести в порядок общественные пространства, скверы, тротуары и т.д.

Второе. Дорожные работы

Поручил уже начать ямочный ремонт дорог. Кроме того, актуализировать список дорог, которые нуждаются в среднем ремонте и асфальтировании. В первую очередь уделить особое внимание старой части города и жилым массивам. В том числе, где будем запускать новые автобусные маршруты, где имеется высокая интенсивность движения, также которые ведут к социальным объектам.

В прошлом году мы заасфальтировали 173 улицы, свыше 100 из них - в жилых массивах. В этом году с наступлением благоприятных погодных условий данную работу продолжим.

Третье. Усилить противопаводковые мероприятия

Учитывая, что в текущем зимнем сезоне глубина замерзания почвы больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в усиленном режиме продолжаются работы по уборке и вывозу снега. Поручил уделить особое внимание жилым массивам. Кроме того, на системной основе продолжать работы по очистке арычно-лотковых сетей, очистных сооружений, также по реконструкции и расширению русла р. Есиль: по углублению дна, укреплению берегов и возведению плотины.

Четвертое. Благоустройство дворов и общественных пространств

В прошлом году благоустроили свыше 76 гектаров территорий: это более 150 дворов и 60 общественных пространств (парки, скверы, бульвары). В текущем году эта работа будет активно продолжена, акцентировать внимание также будем тем местам, где ранее были пустыри, заброшенные участки, болотистые местности. Тем самым, мы создадим условия для полезного и приятного времяпровождения на свежем воздухе для жителей тех районов.

Пятое. Массовое озеленение

По поручению Главы государства в апреле-мае приступим к массовому озеленению всех районов города. Это позволит улучшить экологию, создать дополнительные общественные пространства», - написал аким столицы.

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