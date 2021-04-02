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Токаев: Только 0,1% населения Казахстана вакцинировали за два месяца

Фото: twitter 2 апреля 2021, 09:13

Правительство должно кардинально изменить ситуацию в апреле.

Касым-Жомарт Токаев продолжает обращать внимание на низкие темпы вакцинации населения от коронавируса, передает zakon.kz.

В своем twitter он написал:

Я сказал на совещании по эпидемиологической ситуации с коронавирусом, что единственный способ преодолеть эпидемию - это сделать вакцинацию. Только 0,1% населения Казахстана был вакцинирован за два месяца.

Президент считает, что Правительство должно кардинально изменить ситуацию в апреле, производя отечественные вакцины и импортируя вакцину из-за границы.

Призываю всех граждан пройти вакцинацию. Это для безопасности вас самих, ваших родителей и близких, - отметил Токаев.

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