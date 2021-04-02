"Жумабектiң бажасы". Водителя-юмориста наказали в Павлодаре

Автомобиль водворили на штрафстоянку.

Полицейские Павлодара не оценили первоапрельской шутки водителя. Не имея госномеров, он написал на задней части автомобиля "Жумабектiң бажасы", передает zakon.kz.

По информации ДП области, в отношении водителя ВАЗ 2170 возбуждено административное производства и наложен штраф в размере 10 МРП. Автомобиль водворили на штрафстоянку.

Только с начала года в Павлодаре за различные нарушения водворены на штрафстоянку 535 автомобиля.

В ночь с 7 на 8 марта полицейские остановили нарушителя на LADA Priora. Но водитель, сославшись на некоего Жумабека, уехал от них. Позднее в отношении нарушителя ПДД составили административный протокол по двум статьям КоАП РК. А машину водворили на штрафстоянку.

Также стало известно, что в отделе полиции Отырарского района действительно работает сотрудник полиции по имени Жумабек Тулеген в звании майора полиции. Он является начальником отделения административной полиции, в его подчинении находятся два сотрудника. После служебной проверки полицейского освободили от должности.

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