Отозваны аккредитации трех вузов в Казахстане 

Высшие учебные заведения без лицензии и аккредитации не могут выдавать дипломы.

Казахстанские аккредитационные агентства отозвали свидетельства об аккредитации Центрально-Азиатского университета, Актауского гуманитарно-технического университета (ранее – Казахстанский морской университет) и Университета "Астана". Согласно Закону "Об образовании" высшие учебные заведения без лицензии и аккредитации не могут выдавать дипломы, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МОН РК, независимый Казахстанский центр аккредитации направил официальные уведомления в Актауский гуманитарно-технический университет и Университет "Астана" о своем решении.

Наша организация занимается аккредитацией учебных заведений, то есть мы проверяем соответствие образовательных программ стандартам качества. Данные учебные заведения воспрепятствовали проведению постаккредитационного мониторинга, не допустив наших экспертов в свои здания. В связи с этим мы приняли решение об отзыве аккредитации, – отметил директор НУ "Независимый Казахстанский центр аккредитации" Бегалы Халмуратов.

Напомним, ранее эти же вузы также препятствовали проведению плановых проверок МОН, о которых знали заранее. Судебные разбирательства продолжаются уже полтора года.

Также Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) отозвало свидетельство об аккредитации Центрально-Азиатского университета.

В соответствии с процедурами Независимого агентства аккредитации и рейтинга (IAAR) организации образования должны проходить постаккредитационный мониторинг, отслеживающий выполнение рекомендаций по итогам проведенной аккредитации. В связи с отказом Центрально-Азиатского университета пройти процедуру постаккредитационного мониторинга и непредставлением отчета о выполнении рекомендаций IAAR Аккредитационным Советом IAAR принято решение об отзыве свидетельства об аккредитации, – сообщила генеральный директор НУ "Независимое агентство аккредитации и рейтинга" Алина Жумагулова.

Директор Департамента развития человеческого капитала НПП "Атамекен" Азамат Бейсенбенов также отмечает, что работодатели не удовлетворены качеством образования в указанных вузах. Будущие специалисты не получают необходимые знания и навыки.

Давайте рассмотрим на примере одного вуза. Итоги рейтинга вузов 2020 года показали, что процент удовлетворенности работодателей качеством и актуальностью образовательных программ Центрально-Азиатского университета составляет всего 32%. Эксперты отметили, что представленные вузом образовательные программы требуют серьезной доработки. Содержание отдельных дисциплин в этом вузе копируется слово в слово, только названия разные, что вообще недопустимо. Здесь нужно принимать жесткие меры, – сказал Азамат Бейсенбенов.

Министерство образования и науки, аккредитационные агентства и работодатели совместно работают над общей целью – достижение повышения качества высшего образования.

Как вы помните, это те вузы, которые не запускали нас в здание и всячески препятствовали проверке. Ранее по итогам проверок в этих вузах были выявлены многочисленные нарушения норм законодательства в сфере образования. В прошлом году у них были проблемы и с аккредитацией, в связи с чем выпускники не смогли своевременно получить дипломы и трудоустроиться либо поступить в магистратуру. К сожалению, остальные студенты не сделали соответствующие выводы. В этом году та же проблема, стоит вопрос о качестве подготовки кадров. Со стороны этих вузов наблюдается искусственное затягивание сроков принятия решений по результатам проверок, – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

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