Коронавирус в Казахстане: в каких регионах ухудшилась ситуация

В "желтой" зоне прибавилось.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 апреля 2021 года, передает zakon.kz.

Согласно матрице, в "красной" зоне остаются: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области. ⠀

В "желтой" зоне прибавилось. Помимо Шымкента и Карагандинской области там оказалась Акмолинская область.

Остальные регионы - в "зеленой" зоне.

Казахстан прочно держится в "красной" зоне.

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