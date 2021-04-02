Спецоперация в Караганде: изъяты наркотики на 24 млрд тенге

Из оборота незаконной деятельности группы изъято более 50 кг готовых к сбыту наркотических средств.

Проведена спецоперация по ликвидированию деятельности четырех нарколабораторий по производству наркотических средств синтетического происхождения, две из них на территории Карагандинской области, по одной в Акмолинской области и в городе Павлодар, сообщает zakon.kz.

31 марта в Акмолинской области задержан один из организаторов данной преступной группы.

Как сообщили в полиции, 30-летний житель Карагандинской области приобрел дом в указанном регионе, оборудовав его необходимыми приспособлениями для изготовления наркотических средств синтетического происхождения в больших объемах, с дальнейшей реализацией в различных регионах страны.

В ходе проведенного санкционированного обыска у задержанного изъято более 3 кг готового наркотического средства "Мефедрон" и 35 литров того же наркотика в жидком виде, а также 3 тысячи литров жидких и около 50 кг сыпучих прекурсоров, применяемых при изготовлении наркотических средств.

Ранее были задержаны активные участники данной организованной преступной группы, а именно изготовители наркотических средств 32-летний алматинец, 35-летний житель Акмолинской области и 21-летний житель Павлодарского региона, которые вели свою преступную деятельность на территориях Карагандинской области, в городах Нур-Султан, Алматы и Павлодар, – сказал начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Из оборота незаконной деятельности группы изъято более 50 кг готовых к сбыту наркотических средств, что равна 100 тысячам разовых доз, цена на черном рынке которых составила бы около 1 млрд 600 млн тенге.

Из изъятых компонентов, фигуранты могли бы изготовить около полтора миллиона доз на сумму 24 миллиарда тенге, которые могли бы разойтись по всей стране, - сказал эксперт.

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