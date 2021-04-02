В Бразилии выкапывают тела из могил, чтобы освободить места из-за COVID-19

30 марта в Сан-Паулу похоронили 419 человек.

Могильщики на кладбище Вила-Нова-Кашуэйринья в северной части бразильского города Сан-Паулу вскрыли могилы людей, похороненных много лет назад, для транспортировки в другое место, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Перемещение останков является стандартной операцией, - сказал муниципальный секретарь, ответственный за ритуальные услуги.

На кладбище Вила-Формоза рабочие в масках и полном защитном снаряжении копали ряды могил в ночное время под прожекторами.

30 марта Сан-Паулу похоронили 419 человек - самое большое число с начала пандемии. Если захоронения продолжатся в таком темпе, мэрия заявила, что ей нужно будет принять дополнительные чрезвычайные меры.

Эксперты по инфекционным заболеваниям предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться, учитывая медленные темпы вакцинации. Всемирная организация здравоохранения заявила, что бразильские больницы находятся в критическом состоянии, многие отделения интенсивной терапии заполнены на 90%.

В последнее время в стране наблюдается большое количество умерших от коронавируса. Министерство здравоохранения сообщило о 3769 новых смертях от COVID-19 в четверг, 1 апреля.

В тот же день Боливия объявила о закрытии границы с Бразилией, сославшись на опасения по поводу нового штамма. Чили также закрыла свои границы для всех иностранцев, одновременно ужесточив локдаун, поскольку с начала пандемии было зарегистрировано более миллиона случаев заболевания.

Страны региона выразили озабоченность ростом числа заболеваний в Бразилии. Тем временем президент Жаир Болсонару отказывается вводить локдаун. Ранее выражая скептицизм по поводу вакцин, Больсонаро заявил, что сам решит, поставит ли он прививку. Это случится только после того, как все бразильцы будут вакцинированы. Только 7% населения страны получили первый укол.

Бразилия занимает второе место по количеству заражений и смертей после США. Показатели неуклонно растут с февраля.

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