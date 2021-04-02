Переживет ли бизнес очередной карантин - мнение экспертов

Ужесточение карантина, в частности введение запрета на работу некоторых объектов, может оказать мультипликативный эффект.

Как введение жестких карантинных мер в некоторых регионах страны отразится на бизнесе, все ли смогут пережить очередной застой и продолжить свою работу. Своим мнением об этом с корреспондентом zakon.kz поделились экономисты.

Ужесточение карантина, в частности, введение запрета на работу некоторых объектов может оказать мультипликативный эффект. А если ситуация не изменится, то 60% МСБ безвозвратно закроется, считает экономист Айдар Алибаев.

Меня удивляет, что из прошлого жесткого карантина, который длился достаточно долго, власти не сделали никаких выводов и не вынесли уроков. А он нанес очень серьезный удар и ущерб бизнесу. Со стороны властей серьезной поддержки не было, если сравнивать с другими цивилизованными странами. На этом фоне, когда логично было бы сейчас создавать благоприятные условия для того, чтобы бизнес выкарабкался, у нас снова вводят ограничения, - сказал Алибаев.

По его словам, введения жестких карантинных мер можно было избежать.

Это перебор. Мы видим, что эти меры исключительно тяжелы для бизнеса. Я бы даже сказал, что есть оттенок чего-то карательного, будто стараются всех наказать или обложить штрафами. Нужно доверять людям, а не зажимать в тиски. И здесь вопрос стоит не только в выживании самого бизнеса, немаловажное значение играют и наемные работники. У всех есть семьи, которые нужно кормить и обувать. Но почему-то об этом никто не думает, - добавил экономист.

Напомним, в Алматы жесткий карантин продлили до 12 апреля. В столице строгие ограничения начали действовать с 30 марта и пока неизвестно до какого времени.

Я считаю, что после 12 апреля нужно дать бизнесу возможность начать работу. Жесткие карантинные меры больше нельзя продлевать. Соответственно, и власти должны уже задуматься о том, каким образом можно помочь бизнесу, чтобы более доступными стали кредиты, аренда площадей и прочее, - подчеркнул он.

Такого же мнения придерживается экономист Арман Байганов. По его словам, бизнес до сих пор не оправился после предыдущего жесткого карантина.

Если будет такой же локдаун, как в прошлом году, а государство не окажет достаточную помощь, то население окажется в очень тяжелой ситуации. Все это может потянуть финансовый кризис и банковской системы. Многие казахстанцы закредитованы, пойдут непогашения, которые потянут цепочку дефолта в банковской системе, что может довести и до банкротства некоторые банки, - сказал он.

Экономист считает, что вакцинация может помочь бизнесу выйти из сложившейся ситуации. И чем раньше большая часть населения привьется, тем быстрее можно будет вернуться к нормальной жизни без каких-либо ограничений.

Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет и вернуться бизнесу в нормальное русло. Отмена налогов, конечно, хорошая поддержка со стороны государства, но дело в том, что налоги то эти были не такими уж и большими. Видно, что государство пытается оказать поддержку, но учитывая, что у нас в Казахстане налогооблагаемая база низкая, ресурсы у государства ограничены в части помощи населению. А чтобы помогать населению должны быть хорошие поступления, а у нас сейчас застой, - отметил Байганов.

На вопрос о возобновлении выплат 42 500 он ответил однозначно - у государства нет такой возможности.

42 500 - это низкие выплаты. Если сравнивать с Россией и другими странами, то у нас большая разница между средней и минимальной заработной платой. Средняя зарплата около 230 тыс. тенге, минимальная - 42 500 - разница в пять раз. Такого не должно быть. Если сейчас поднимут минимальную заработную плату, то и пенсию нужно будет поднимать. А у нас экономика сейчас не может себе такого позволить. Производительность труда низкая, налоги не поступают, поэтому вопрос о возобновлении социальных выплат не поднимается, - пояснил экономист.

По словам Байганова, необходимо развивать онлайн-торговлю, стимулировать покупательский спрос, а не ограничивать и без того находящихся на грани банкротства предпринимателей.

Экономист Петр Своик считает, что на ситуацию нужно смотреть глобально, где пандемия как раз и показала ресурсную недостаточность нынешней экономики.

Мы имеем экспортно-сырьевую модель, которую так и не смогли переделать. Намерений было много, обещаний, деклараций о том, что мы уйдем от сырьевой зависимости, но мы от нее так и не ушли. Пандемия должна нас заставить переосмыслить экономическую модель и многие ее положения. Например, плавающий курс тенге, который считается нормальным, а на самом деле это разорительная политика для внутренней экономики. И то, что окончательные продажи сырьевых ресурсов осуществляются вне юрисдикции Казахстана. Сырье из страны вывозят по промежуточным ценам, а кто и за сколько продает его там, где нет ни налоговой инспекции, ни таможенников, неизвестно, - отметил экономист.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!