План пробивки проспекта Назарбаева представили в Алматы

Срок начала реализации этого проекта зависит от финансирования.

Рабочая группа по корректировкам генерального плана обсудила пробивку проспекта Назарбаева на Достык, сообщает zakon.kz.

По информации inAlmaty.kz, жители нескольких домов (Достык 123/1, 2, 3), которые, как предполагаются, могут снести на стыке Назарбава - Достык выступили резко против реализации проекта. Экоактивисты поддержали их, обратив внимание, что планируется снос большого количества деревьев, а некоторые эксперты высказали мнение, что продление транспортной магистрали вовсе не нужно городу, так как не решает проблемы загруженности этих проспектов. Позже городские власти заявили, что проект заморожен, так как на него не выделяли финансирования.

Руководитель группы разработчиков нового варианта генплана Алтай Сатыбалдиев продемонстрировал, что в действующем генплане города, который разработали еще в далеком 2002-ом году, пробивка Назарбаева выше Аль-Фараби уже учитывалась. Проспект предполагалось пробить до бывшего Дома культуры Горного гиганта (сейчас там небольшая площадь перед памятником Азербаеву, офисное здание и Назарбаев школа) и далее с поворотом на восток в сторону Достык. Более того, по генплану 2002-го года предусматривалась пробивка в сторону Горного Гиганта улиц Байтурсынова и Сейфуллина, которые в районе Хаджи Мукана и площади в микрорайоне должны были слиться с Назарбаева.

Целью проекта ставилось обеспечение транспортного обслуживания южной части города выше Аль-Фараби.

Сейчас у нас в этом районе извилистые и труднопроходимые улицы. Там построен новый жилой комплекс, но он не обеспечен транспортным обслуживанием. Улицы заужены и по ним невозможно продолжить магистральные сети. Территория осваивается достаточно активно, но при этом не одной магистрали общегородского значения там нет, кроме проспекта Достык, который и так загружен, - сказал Алтай Сатыбалдиев.

В проекте детальной планировки южной зоны города, который предполагается реализовать до 2030-го года пробитие Назарбаева по прямой, до улицы Искендеров, затем вверх до площади в центре Горного гиганта, далее по Искендеров с плавным поворотом в сторону Достык. По этому проекту Назарбаева должна выйти на Достык чуть ниже Центра акушерства и гинекологии на Достык.

Проект который недавно разрабатывался, как раз согласуется с этим вариантом, но пока прорабатывает только первую очередь строительства, то есть пробивку Назарбаева до площади в Горном Гиганте. Уже следующим этапом должна стать пробивка до Назарбаева, - сказал Сатыбалдиев.

Два варианта пробивки Назарбаева

При этом ранее проектировщики рассматривали и альтернативные варианты продления проспекта Назарбаева. Альтернативный вариант предусматривал также пробивку улицы до площади в Горном Гиганте, но оттуда она должна была резко поворачивать на восток по современной Азирбаева, затем Назрабаева должна была идти вверх вдоль улицы Тайманова и выйти на Достык на 200-250 метров выше первого варианта и выше Центра акушерства. Такой вариант не затрагивает трехэтажные дома, жители которых высказывали возмущения, но в целом предполагает больший объем сноса и будет более дорогостоящим.

Общая ширина красной линии пробиваемой улицы вместе с тротуарами составит 50 метров. Участок будет четырехполосным с шириной дорожной полосы 14 метров, шириной тротуаров по три метра с арыками, благоустройством и озеленением.

Срок начала реализации этого проекта зависит от финансирования. Пока не будут выделены средства из республиканского бюджета строительство не начнется.

В настоящее время проектные работы приостановлены. Разработка ПСД отставлена в связи с отсутствием финансирования. На разработку проекта должно быть выделено 85 млн тенге, но пока эти средства не выделялись. Если финансирование ПСД поддержат, то подавать заявку на финансирование начало строительства мы сможем только в следующем году. Сколько земельных участков может попасть под снос и какие именно дома снесут пока не разработано ПСД неизвестно, - сообщил Данияр Надырханов, руководитель отдела проектирования и развития управления городской мобильности.

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