Мать троих детей пропала в Уральске

Райхан Танжарикова пропала 10 дней назад.

Мать троих детей без вести пропала в Уральске, сообщает zakon.kz.

Как рассказала "МГ" родственница пропавшей, что Райхан Танжарикова живет в селе Сарыомир Теректинского района и на Наурыз приехала в Уральск.

В городе она остановилась у сестры, та живет в районе центрального рынка. При себе у нее не было телефона. До сих пор не вернулась. Уходя сказала, что выйдет по делам, это было в обеденное время. Мы все дни ждали и надеялись, что вернется. Буквально пару дней назад заявили в полицию. Раньше она никогда не уходила и не пропадала. На учете нигде не состоит, не выпивает. Дома ждет муж и трое детей, самый младший учится во втором классе, - рассказала она

Заявление о пропаже человека в полицию не поступало.

Все кто-то видел или обладает какой-либо информацией о Райхан Танжариковой или знает ее местонахождение, просим сообщить по номеру телефона Агилы Кудайбергеновой +7 702 798 61 20.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!