Коронавирус в Алматы: выступление акима города

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Тема брифинга: о текущей эпидемиологической ситуации в Алматы и мерах по недопущению дальнейшего распространения COVID-19.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об эпидситуации в городе, передает zakon.kz.
Прошел онлайн-брифинг "О текущей эпидемиологической ситуации в Алматы и мерах по недопущению дальнейшего распространения COVID-19".
Спикером выступил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.
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