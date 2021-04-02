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Коронавирус в Алматы: выступление акима города

Фото: рск Алматы 2 апреля 2021, 11:06

Тема брифинга: о текущей эпидемиологической ситуации в Алматы и мерах по недопущению дальнейшего распространения COVID-19.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об эпидситуации в городе, передает zakon.kz.

Прошел онлайн-брифинг "О текущей эпидемиологической ситуации в Алматы и мерах по недопущению дальнейшего распространения COVID-19".

Спикером выступил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

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