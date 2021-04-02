Доллар перестал расти на фоне подорожавшей нефти

Цены на нефть растут и в ходе торгов 2 апреля.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,84 (-0,10), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,2-427,8 тенге, евро – 502-505 тенге, рос. рубль - 5,61-5,67 тенге.

Между тем накануне нефть подорожала на фоне решений ОПЕК+.

Цены на нефть растут и в ходе торгов 2 апреля.

Так, майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,52%, составив $61,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 3,04% — до $64,65 за баррель.

1 апреля прошло заседание ОПЕК+ на уровне министров, на котором было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК + в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле - на 450 тыс. баррелей в сутки. В свою очередь Саудовская Аравия также ослабит свое добровольное сокращение добычи нефти.

Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн барр/сутки, в июне - 1,469 млн барр/сутки, и 1,475 млн барр/сутки в июле. Россия увеличит нефтедобычу в мае - июле суммарно на 114 тыс. баррелей в сутки равными частями.

Страны ОПЕК+ соберутся на очередные консультации 28 апреля. В один день состоятся заседание министерского мониторингового комитета и сама министерская встреча стран ОПЕК+.

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