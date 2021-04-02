Начало вакцинации в ТРЦ в Алматы с 3 апреля опровергли

Это будет сделано позже.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опроверг старт вакцинации в ТРЦ мегаполиса с 3 апреля, передает zakon.kz.

Власти мегаполиса заявили, что для подготовки начала вакцинации в ТРЦ надо несколько дней

По ТРЦ вакцины еще не завозили. Мы сейчас отрабатываем, будут устанавливаться столы и стулья. Стройкомпании будут помогать нам, разделительные боксы делать, очень быстро будут оформлять. Пока отрабатывать 21 тыс. доз будем в рамках тех групп населения, о которых я говорил. Когда поступит новая партия доз, будем увеличивать, - сказал аким.

Алматы, по словам акима, получил 21850 доз вакцин, с утра в поликлиниках работа начата по вакцинации населения.

Ранее в социальных сетях появилась информация, о том, что ТРЦ "Grand Park" объявил о старте массовой вакцинации. Позже пост был удален.

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