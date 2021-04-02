Багдат Мусин вакцинировался

Министр чувствует себя хорошо.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин поставил прививку от коронавируса, передает zakon.kz.

Фотографию с вакцинации он опубликовал в Instagram.

Вакцинировался в начале недели. Чувствую себя хорошо, - подписал он фотографию.

Прививочная кампания началась в Казахстане в феврале 2021 года. На первых этапах прививку получат люди, состоящие в категории риска, в их числе медработники, педагоги, полицейские, студенты и другие.

Ранее вакцины получили аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, аким Карагандинской области Женис Касымбаев, аким Шымкента Мурат Айтенов, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

1 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос вакцинации от коронавируса. По его мнению, вакцинация в стране проходит медленно - на сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек (первым компонентом – 137 346 человек).

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