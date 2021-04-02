Познер объяснил свое молчание после вылета из Грузии

Ранее группа грузинских активистов выразила недовольство его присутствием в стране.

Российский телеведущий Владимир Познер объяснил свое молчание после того, как спешно покинул Грузию, передает zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду, - написал он.

Владимир Познер с компанией покинули Тбилиси после атаки активистов. Как сообщает грузинский "Первый канал", они вылетели из Тбилисского международного аэропорта. "Провожали" Познера активисты, протестовавшие против его приезда в страну, и мобилизованные для охраны порядка полицейские.

Издание также сообщило, что Познера и еще 31 человека оштрафовали за нарушение правил изоляции и карантина. Также была оштрафована гостиница "Винотель".

Российский журналист Владимир Познер прилетел в Грузию 31 марта, чтобы отпраздновать свой день рождения. Он планировал вернуться 3 апреля, но покинул страну раньше срока из-за протестов. Активисты и лидеры оппозиции собрались около гостиницы "Винотель", где Познер ужинал со своими гостями. Сторонники оппозиции утверждали, что они нарушили ограничения на передвижение. В итоге гости покинули отель через кордон полиции. Протесты продолжились у гостиницы "Румс Отель", где Познер остановился с гостями. Активисты забросали отель яйцами.

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