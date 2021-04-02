Рыба вмерзла в лед на озере "Балыкты"

Проводится проверка.

На озере Балыкты в Северо-Казахстанской области погибло 50 килограммов рыбы, сообщает zakon.kz.

В соцсетях распространяют фото, где рыба буквально вмерзла в лед.

КХ "Блинов" для неводного лова прорубил майну, в которую просочилась вода. Из-за большого снежного покрова и давления воду выдавило. Работы отложили. Но в процессе выхода воды с ней вышла и рыба. Вернуться назад уже не смогла и вмерзла в лед, когда температура воздуха понизилась, - прокомментировал данный инцидент МИА "Казинформ" руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Ильдар Какимов

Сотрудники местной ветеринарной службы отобрали пробы рыбы. Поручению природоохранной прокуратуры проводится проверка. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

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