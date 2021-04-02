Где можно получить вакцину от коронавируса в Алматы

Вакцину можно получить в прививочных кабинетах.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, в каких поликлиниках города можно получить вакцину, сообщает zakon.kz.

Вакцину можно получить в прививочных кабинетах - территориальных медицинских организаций, в передвижных прививочных пунктах - организованных на территории торговых центров, рынков и др.

Также в медицинских пунктах специального контингента - по месту службы соответствующего ведомства.

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