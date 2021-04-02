Где можно получить вакцину от коронавируса в Алматы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Вакцину можно получить в прививочных кабинетах.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, в каких поликлиниках города можно получить вакцину, сообщает zakon.kz.
Вакцину можно получить в прививочных кабинетах - территориальных медицинских организаций, в передвижных прививочных пунктах - организованных на территории торговых центров, рынков и др.
Также в медицинских пунктах специального контингента - по месту службы соответствующего ведомства.
Читайте также:
Кому можно делать прививки от коронавируса
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!