40 человек погибли в аварии с пассажирским поездом на востоке Тайваня

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Состав столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней.
На востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает zakon.kz.
По информации РИА Новости, 40 человек погибли, 61 пострадали.
ЧП произошло в уезде Хуаялянь в туннеле "Дацин". Поезд состоял из восьми вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.
По предварительным данным, состав столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней. Второй и третий вагоны сошли с рельсов.
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