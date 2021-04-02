Сколько алматинцев заразились британским штаммом COVID-19

Ситуацию контролируют в городе.

Названо количество заболевших коронавирусом алматинцев, у которых нашли британский штамм вируса, передает zakon.kz.

Чтобы выявить британский штамм мы провели 40 ПЦР-тестов. Для проверки нужен специальный реактив. Из 40 тестов 78% оказались с британским штаммом. То есть проверено 40 тестов, из них 32 оказались с британским штаммом, - сказал аким.

Ранее сообщалось, что Алматы пока не будут закрывать блокпостами.

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