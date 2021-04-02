Казахстанец узнал соперника по второму бою в UFC

Бой пройдет летом.

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (13-0) проведет свой второй бой в UFC 26 июня, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.kz.

Его соперником станет бразилец Мишел Празерис. Поединок пройдет на одном из турниров под эгидой промоушена.

Напомним, Рахмонов дебютировал в UFC в октябре прошлого года в карде турнира UFC 254 в карде у Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи на Бойцовском острове в Абу-Даби, где в первом же раунде заставил сдаться бразильца Алекса Оливейру.

Ранее казахстанец говорил, что намерен провести свой второй поединок в марте или апреле.

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