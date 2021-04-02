Родителям детей с аутизмом рекомендовали не доверять "чудо-методам"

По данным ВОЗ, распространенность детского аутизма выросла на 1300 %.

Хотим предупредить родителей быть осторожными с центрами, которые обещают излечить от аутизма, сказала на брифинге председатель Национальной Ассоциации AUTISM KAZAKHSTAN, кандидат экономических наук Нурия Балтабайкызы, передает корреспондент zakon.kz.

Хотела бы обратиться к родителям. К нам очень много постоянно пишут многие казахстанцы со всех регионов, что периодически выходит реклама. Есть такие недобросовестные центры, которые пользуются неинформированностью родителей, возможно, их правовой неграмотностью, и предлагают курсы и чудо таблетки. В рекламе пишут, что излечат аутизм за 1-3 месяца. Мы хотим предупредить, чтобы родители были предельно осторожны и внимательны к такому роду рекламы, доверяли компетентным специалистам. В этом случае есть вероятность навредить ребенку, — сказала Нурия Балтабайкызы.

По ее словам, в Казахстан также приезжают представители неких центров из дальнего и ближнего зарубежья, которые предлагают чудо методы излечения от аутизма.

Поэтому родителей призываем проверять и перепроверять информацию. Это сбережет ваши деньги, а также вы не навредите ребенку, — уточнила глава ассоциации.

Она добавила, что, по данным ВОЗ, распространенность детского аутизма выросла на 1300 %, а, согласно информации центра по профилактики и контроля заболеваний в США, с 2008 года примерно каждый 59 ребенок в мире, возможно, имеет диагноз аутизм.

В Казахстане мы такую статистику сказать не можем, так как данные всех министерств разнятся. Не учитывается группа риска детей не только с диагнозом аутизм, но детей, которые имеют в целом задержки психическо-речевого развития, задержки речи и другие диагнозы, которые входят в эту группу риска. О том, что таких детей становится больше, мы наблюдаем по очередности в реабилитационных и коррекционных центрах. К сожалению, услуги для таких детей предоставляются только в частных центрах, стоимость которых не всем по карману. Примерно от 200 тыс. тенге в месяц. В сельской местности ситуация тяжелее. К нам обращаются очень много родителей по этим вопросам, — объяснила председатель AUTISM KAZAKHSTAN.

Другая проблема, по ее словам, отсутствие должного информирования, так как многие родители не знают в каких случаях и при каком поведении ребенка им необходимо обращаться за помощью специалистов.

Если ребенок в три года не разговаривает, не играется с игрушками, не смотрит в глаза, проявляет поведенческие нарушения, может в общественных местах вести по-разному, к сожалению, родители не знают, куда идти и куда можно обратиться. Родители вынуждены самостоятельно искать из данной ситуации. К сожалению, упускается время. В результате ребенок не получает должную помощь, и в последствии это может привести к инвалидности, — заключила Балтабайкызы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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