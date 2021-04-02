Бауыржан Байбек рассказал, как Nur Otan реализовывает концепцию "Слышащего государства"

Cегодня первый зампред "Nur Otan" в онлайн-формате провел встречу с новыми председателями 14 общественных советов.

Первый заместитель Председателя "Nur Otan" Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook рассказал, как в правящей партии намерены обеспечить реализацию своих предвыборных обещаний, сообщает zakon.kz.

По его словам, по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева для каждого региона, города и района утверждены детальные дорожные карты по реализации 217 предвыборных программ "Nur Otan", закреплены ответственные депутаты и исполнители. Предполагается достижение более 80 тысяч индикаторов, расписанных по годам и конкретным мероприятиям. В рамках реализации концепции "Слышащего государства" Президента страны Касым-Жомарта Токаева системно переформатирована работа общественных советов партии.

Решением Бюро Политического совета вместо упраздненного института партийных кураторов создано 14 республиканских общественных советов по контролю за реализацией конкретных направлений предвыборной программы "Nur Otan". С учетом поставленных Лидером партии задач, в первую очередь, будет обеспечен системный контроль за исполнением предвыборных обещаний партии, мониторинг эффективности и прозрачности расходования бюджетных средств. В задачи советов будет входить выработка альтернативного экспертного видения по актуальным направлениям социально-экономического развития страны, регионов и конкретных отраслей экономики. Работа советов будет выстраиваться в публичном формате с учетом общественного мнения, а также на базе анализа обращений граждан в общественные приемные партии по всей стране, - отметил первый зампред партии.

При этом Бауыржан Байбек также подчеркнул, что перед советами "Nur Otan" стоит задача по вовлечению экспертного сообщества к открытому обсуждению острых социальных вопросов, а также поддержке гражданских инициатив.

Сейчас идет активная работа по формированию составов указанных советов, куда помимо депутатов и активных членов партии войдут представители неправительственных организаций, эксперты, аналитики, в целом лидеры общественного мнения и др. Аналогичные советы будут создаваться и на региональном уровне. Поэтому приглашаем всех заинтересованных представителей гражданского общества, активистов и неравнодушных граждан к конструктивному сотрудничеству. Только вместе, в атмосфере диалога, открытости и подотчетности, мы реализуем все намеченные планы, - сказал он.

По информации пресс-службы партии, сегодня первый зампред "Nur Otan" в онлайн-формате провел встречу с новыми председателями 14 общественных советов.

Решением Бюро Политического совета ими были назначены следующие депутаты фракции в Мажилисе Парламента: по развитию гражданского общества и государственного управления – Айдос Сарым, образования и науки – Жулдыз Сулейменова, аграрного сектора – Берик Оспанов, экономики и поддержке предпринимательства - Аманжан Жамалов, региональному развитию – Юлия Кучинская. Общественные советы по поддержке молодежи – Мади Ахметов, занятости и социально-уязвимых слоев населения – Елнур Бейсенбаев. Общественные советы по вопросам здоровья нации - Лариса Павловец, семьи, женщин и защиты прав детей – Динара Закиева. Республиканский общественный совет по противодействию коррупции, "Miras", Экологический и Правовой советы соответственно возглавили Ерлан Саиров, Жанарбек Ашимжанов, Елдос Абаканов и Канат Мусин.

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