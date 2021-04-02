Сергей Лавров прилетит в Казахстан на переговоры

Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетит в Казахстан, передает zakon.kz.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров планирует провести переговоры с вице-премьером, главой МИД РК Мухтаром Тлеуберди. Ожидается его прибытие в страну 7-8 апреля, пишет baigenews.kz.

Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях, в первую очередь в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Особое внимание предполагается уделить проблематике совместной борьбы с последствиями коронавирусной инфекции, а также содействию по линии двух министерств решению задач, которые были поставлены президентами наших государств по восстановлению и наращиванию всего объема межгосударственных связей в постковидный период, - сообщила представитель МИД РФ.

Стороны также планируют обменяться мнениями по перспективам евразийской интеграции, а также по сотрудничеству в регионе Каспийского моря.

Министры дадут оценки ситуации в Центральной Азии под углом рисков безопасности, проистекающих из-за нестабильности в соседнем Афганистане и деятельности радикальных экстремистских организаций на подступах к региону.

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