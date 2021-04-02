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Новые сакральные объекты внесут в список памятников истории и архитектуры столицы

Фото: 3d-maps.kz 2 апреля 2021, 15:14

В список добавили три объекта.

Акимат столицы подготовил проект постановления о внесении дополнений в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Нур-Султана, передает zakon.kz.

Так, в государственный список памятников истории и культуры местного значения столицы внесены:

  • Как памятник архитектуры - второе здание бывшей мусульманской школы, начало ХІХ века ;
  • В качестве сакральных объектов - мечеть "Хазрет Султан", построенная в 2012 году и мечеть "Нұр-Астана", возведенная в 2005 году.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного размещения до 15 апреля.

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