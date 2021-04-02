Новые сакральные объекты внесут в список памятников истории и архитектуры столицы

Приложение zakon.kz
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В список добавили три объекта.
Акимат столицы подготовил проект постановления о внесении дополнений в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Нур-Султана, передает zakon.kz.
Так, в государственный список памятников истории и культуры местного значения столицы внесены:
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного размещения до 15 апреля.
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