"Магазинам у дома" не нужно выписывать сопроводительные накладные на товары - КГД

Пилот по сопроводительным накладным на товары будет продлен до 1 октября 2021 го.а.

В Комитете госдоходов разъяснили действие пилотного проекта по внедрению Сопроводительных накладных на товары (СНТ) и сообщили о сроках его продления, передает zakon.kz.

Как отмечается, Пилот проводится в целях обеспечения борьбы с теневой экономикой и обеспечения прозрачности по всей цепочке движения товаров.

При Пилоте - штрафы и другие санкции не применяются. Задача Пилота - отладить все системы, задействованные в этом процессе, - отметили в комитете.

По информации КГД, по многочисленным обращениям налогоплательщиков сроки Пилота перенесены:

по подакцизным товарам - до 1 июля 2021 года;

по товарам, ввозимым и вывозимым по странам ЕАЭС – до 1 июля 2021 года;

по товарам Виртуального склада - до 1 ноября 2021 года.

По товарам из Перечня изъятия ВТО и товарам с применением цифровой маркировки срок начала Пилота перенесен на 1 июля 2021 года, срок окончания года на 1 февраля 2022 года.

Во исполнения вчерашнего поручения главы государства Пилот будет продлен до 1 октября текущего года, - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в комитет отметили, что для налогоплательщиков, которые занимаются розничной торговлей, в том числе так называемых «магазинов у дома», нет необходимости выписывать Сопроводительные накладные на товары и вести Виртуальный склад.

Они только подтверждают СНТ на приобретенную алкогольную продукцию и сигареты, - сказали в КГД.

Такую процедуру можно осуществлять с помощью бесплатного мобильного приложения, доступного в PLAY MARKET.

По остальным товарам подтверждение полученной продукции не требуется.

Соответствующий пакет изменений в налоговое законодательство будут инициированы ведомством в ближайшее время.

Видеоуроки на эти темы размещены на сайте КГД и на YouTube канале "Внедрение СНТ в РК".

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