Судья в Сербии сел в тюрьму за 2 ошибки в работе на футбольном матче

Правоохранительные органы нашли в его действиях коррупционный след.

Футбольный судья Срджан Обрадович сам оказался подсудимым на настоящем суде. Более того, его приговорили к 15 месяцам тюрьмы, передает zakon,kz.

Всему виной нелогичные действия Обрадовича во время работы на матче плей-офф чемпионата Сербии-2018 между клубами "Спартак -Суботица" и «Ниш Раднички». Игра была очень ответственной - победитель получал путевку в Лигу Европы-2019/20, и не обошлась без скандала. Рефери по ходу игры придумал 2 пенальти в ворота "Ниша". На видеозаписях хорошо видно, что на самом деле никаких нарушений правил не было. Это признала специальная комиссия.

Дело вроде бы замяли, но спустя 3 года антикоррупционный отдел Верховного суда Сербии обратил внимание на этот случай. Tanjug сообщил, что итогам разбирательства Обрадович был осужден на 15 месяцев тюрьмы по обвинению в коррупции, также суд на 10 лет запретил ему заниматься футбольной деятельностью.

Напоследок предлагаем вам видео очевидной симуляции нападающего, которую оценил Обрадович и за нее дал пенальти.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!