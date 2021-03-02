Что делать, если вы потеряли документы

Ключевым документом, который требуется для получения других, является удостоверение личности.

Утеря личных документов – это весьма неприятное событие, но следует знать, что восстановить документы сейчас не так сложно, как это было раньше, сообщает zakon.kz.

В большинстве случаев для получения дубликата утерянного документа нужно лишь посетить филиал НАО ГК "Правительство для граждан" (ЦОН), заполнить заявление и, при необходимости, оплатить госпошлину.

Ключевым документом, который требуется для получения других, является удостоверение личности. Если в числе других документов вы потеряли удостоверение, то его необходимо восстановить в первую очередь.

Что делать при утере удостоверения личности

В случае утраты или кражи удостоверения личности, вы можете обратиться в любой филиал НАО ГК "Правительство для граждан" (ЦОН) со следующими документами.

В случае утраты:

1. Письменное заявление о восстановлении удостоверения личности с указанием обстоятельств утраты;

2. Квитанция об оплате госпошлины (стоимость – 0,2 МРП) либо документ, подтверждающий освобождение от оплаты госпошлины;

3. Паспорт гражданина Республики Казахстан (при наличии).

В случае кражи:

1. Справка о краже документа из РУВД;

2. Квитанция об оплате госпошлины (стоимость – 0,2 МРП) либо документ, подтверждающий освобождение от оплаты госпошлины;

3. Паспорт гражданина Республики Казахстан (при наличии).

Чтобы не стоять в очереди на кассу, вы можете оплатить госпошлину за получение удостоверения через онлайн-сервис.

Что делать при утере водительского удостоверения

При утере водительского удостоверения вам необходимо обратиться в СпецЦОН со следующими документами:

удостоверение личности;медицинская справка и ее копия по форме 083/у, справки из псих- и наркодиспансера (предоставляется только в случае, если срок водительского удостоверения истек);квитанция об оплате госпошлины (стоимость – 1,25 МРП). Чтобы не стоять в очереди на кассу, вы можете оплатить госпошлину за получение водительского удостоверения через онлайн-сервис.

Для экономии времени рекомендуем забронировать очередь в СпецЦОН онлайн.