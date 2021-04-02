Какую информацию должны предоставлять нотариусы по сделкам и договорам

Приложение zakon.kz
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Нотариусы в день удостоверения сделки, договора, выдачи свидетельства о праве на наследство направляют сведения в Комитет государственных доходов.
Приказом министра финансов РК от 25 марта 2021 года внесены изменения в формы, Правила и сроки представления нотариусами сведений по сделкам и договорам физических лиц, передает zakon.kz.
Нотариус, занимающийся частной практикой, в день удостоверения сделки, договора, выдачи свидетельства о праве на наследство направляет сведения в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, - говорится в документе.
Так, нотариус обязан предоставить следующие сведения по физлицам:
Исключение составляют договоры:
Передача Сведений нотариусами осуществляется из Единой нотариальной информационной системы "Е-нотариат" ( ЕНИС) в ИС "Интегрированная база данных" Комитета (ИБД) в автоматизированном порядке.
При возникновении технического сбоя в работе ЕНИС или ИБД нотариусы представляют сведения не позднее 24 часов с момента восстановления работы информационных систем.
Приказ вступает в силу с 10 апреля 2021 года.
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