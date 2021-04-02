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Сотрудник ДЭР подозревается в получении взяток от предпринимателей в Костанайской области

Фото: Zakon.kz 2 апреля 2021, 16:20

Незаконное вознаграждение передавалось за непривлечение к ответственности и покровительство в реализации алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

Оперуполномоченный по особо важным делам департамента экономических расследований подозревается в систематическом получении взяток в Костанайской области, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой Костанайской области завершено досудебное расследование в отношении оперуполномоченного по особо важным делам Оперативного управления Департамента экономических расследований по Костанайской области, — сообщил Бигайдаров.

Следователь добавил, что оперативник подозревается в систематическом получении взяток от субъектов предпринимательства через доверенное лицо.

По версии следствия, незаконное вознаграждение передавалось за непривлечение к ответственности и покровительство в реализации алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

Сотрудник правоохранительного органа задержан и с санкции суда содержится под стражей, — добавил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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