Массовая вакцинация в Алматы. Ответы на главные вопросы

Накануне в город поступила 21 тысяча вакцин. С апреля по май город получит дополнительно порядка 750 тыс. доз вакцины.

Как будет проходить массовая вакцинация в Алматы, на онлайн-брифинге рассказывают представители Управления общественного здоровья и Департамента санэпидконтроля города, передает zakon.kz.

Алматы готов к массовой вакцинации. Накануне в город поступила 21 тысяча вакцин. С апреля по май город получит дополнительно порядка 750 тыс. доз вакцины – по 250 тыс. доз ежемесячно.

Предлагаем трансляцию брифинга.

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