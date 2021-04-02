Массовая вакцинация в Алматы. Ответы на главные вопросы

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Накануне в город поступила 21 тысяча вакцин. С апреля по май город получит дополнительно порядка 750 тыс. доз вакцины.
Как будет проходить массовая вакцинация в Алматы, на онлайн-брифинге рассказывают представители Управления общественного здоровья и Департамента санэпидконтроля города, передает zakon.kz.
Алматы готов к массовой вакцинации. Накануне в город поступила 21 тысяча вакцин. С апреля по май город получит дополнительно порядка 750 тыс. доз вакцины – по 250 тыс. доз ежемесячно.
Предлагаем трансляцию брифинга.
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