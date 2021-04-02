Когда начнется массовая вакцинация в Алматы

На вопрос ответили в Управлении здравоохранения.

В Алматы массовая вакцинация от коронавируса начнется после того, как в город поступит крупная партия вакцин. Об этом сказали в Управлении здравоохранения Алматы, передает zakon.kz.

В Правительстве также решается вопрос (поставки вакцин - ред.), он уже решился. В Алматы будет поставлено большое количество вакцин и тогда мы начнем уже массовую вакцинацию. Для этого мы готовимся. Все поликлиники отрабатывают базы и списки. Массовая вакцинация начнется уже как мы получим первый объем - большую партию, - ответила представитель Управления здравоохранения Алматы, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали.

Она напомнила, что в ближайшее время в апреле город получит партию в 250 тыс. доз вакцины. К этому идет активная подготовка, отрабатываются планы с акиматами районов.

При этом в УОЗ отмечают, что желающий получить прививку может это сделать.

По ее словам, сегодня вакцинация проводится в 56 прививочных пунктах.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что для Алматы увеличат количество вакцин от коронавируса. В город будут поставлять 250 тыс. доз вакцины от коронавируса вместо ранее планируемых 65 тыс. доз.

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