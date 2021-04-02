7 млн тенге на благоустройство памятника "Урочище Акмыш" украли в Мангистауской области

Главу историко-культурного заповедника и директора ТОО подозревают в хищении более 7 млн тенге

Главу историко-культурного заповедника и директора ТОО подозревают в хищении более 7 млн тенге, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Мангистауской области окончено производством досудебное расследование в отношении и.о. руководителя ГУ "Мангистауский государственный историко-культурный заповедник" Управления культуры, развития языков и архивного дела области" и директора ТОО, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, указанные лица совершили хищение денежных средств, направленных на благоустройство природного памятника "Урочище Акмыш", что привело к ущербу государству в размере 7 420 200 тенге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!